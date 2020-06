Egitto-Italia: Al Sisi ribadisce a Conte la volontà di ristabilire stabilità e sicurezza in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha ribadito telefonicamente al premier italiano Giuseppe Conte la volontà del Cairo di ristabilire la stabilità e la sicurezza in Libia. Lo riferisce un comunicato del portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi. Il presidente al Sisi ha sottolineato al presidente del Consiglio italiano la volontà egiziana di porre fine al caos delle milizie terroriste, dando la massima priorità al raggiungimento della stabilità e della sicurezza per il popolo libico e ponendo fine agli "illegali" interventi esterni che esacerbano la situazione attuale in Libia e costituiscono una minaccia per la stabilità e la sicurezza di tutta la regione mediterranea. Al Sisi ha anche espresso l'aspirazione di rafforzare i legami "unici" tra Egitto e Italia per svilupparsi a tutti i livelli, particolarmente in riferimento agli sforzi profusi per contenere le ripercussioni del coronavirus. (Cae)