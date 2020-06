Latina: il sindaco di Cori scrive a studenti, finisce anno scolastico difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco del Comune di Cori, in provincia di Latina, Mauro De Lillis, ha inviato una lettera aperta agli studenti del territorio. "Cari bambine e bambini, ragazze e ragazzi, l'anno scolastico è finito - scrive il sindaco -. È stato un anno molto particolare. Siete dovuti restare a casa e studiare da casa per colpa dell'epidemia, ma ce l'avete fatta. Bravissimi. Vi saranno sicuramente mancati i compagni, gli scherzi, le escursioni didattiche, i lavori in gruppo, le maestre ed i maestri, le professoresse ed i professori, e magari anche le loro tirate d'orecchie. Se potessi darvi il voto, darei a ognuno di voi 10 e lode. Dobbiamo ringraziare i vostri insegnanti e i vostri genitori che vi hanno dato una mano in tutti i sensi in questo momento difficile. Ma oggi voglio ringraziare soprattutto voi, che siete stati molto bravi a rinunciare a tante cose. Credo che, però, avete imparato molto. Non solo le nozioni del programma scolastico, ma soprattutto avete imparato che rinunciare a un po' della vostra libertà è stato il modo di proteggere voi stessi e contemporaneamente anche gli altri. Ora che andrete in vacanza, che potrete tornare a correre all'aperto, che potrete frequentare le piscine, le palestre, le colonie... vi prego di essere ancora prudenti e di continuare a rispettare le regole che ci consentono di fermare il contagio. Solo così - conclude il sindaco nella lettera - potrete tornare a scuola a settembre. E, mi raccomando: dovete essere più bravi degli adulti. Dovete essere le sentinelle che fanno rispettare le regole, per il bene di tutti. Vi auguro, quindi, buone vacanze e un arrivederci, di persona, a settembre". (Com)