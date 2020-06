Commercio: De Priamo-Ghera (Fd'I), a Roma accolte nostre proposte su modifica orari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultima ordinanza sindacale, emanata da Raggi, sugli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali "ripara ad alcuni marchiani errori della precedente e corona la battaglia della categoria, da noi sostenuta politicamente, per rivedere in particolare l'orario di chiusura dei laboratori artigiani (gelaterie pasticcerie e rosticcerie) estendendo la chiusura alle 23 ed anticipando l'apertura delle attività come barbiere parrucchiere ed estetista. Soddisfatti di aver incentivato le pmi della ristorazione romana". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio. (Com)