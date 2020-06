Coronavirus: in Lombardia 125 nuovi casi positivi, 1,6 per cento rispetto ai tamponi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia sono 125 i nuovi casi positivi al coronavirus, l’1,6 per cento rispetto ai tamponi giornalieri effettuati (8.005). Lo comunica Regione Lombardia nel consueto bollettino sull’andamento dell’epidemia. Da ieri i nuovi pazienti guariti/dimessi sono 183 mentre i decessi registrati sono stati 21. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-3, totale 107) e quelli non in t.i. (-39, totale 2.801). A oggi sono 19.420 le persone attualmente positive al Covid-19 (-79 da ieri). (Rem)