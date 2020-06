Coronavirus: in provincia Milano 43 nuovi casi positivi, +23 in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In provincia di Milano nelle ultime 24 ore sono arrivati a 23.408 (+43) le persone contagiate al coronavirus, di cui 9.942 (+23) a città. Lo comunica Regione Lombardia nel consueto bollettino sull’andamento dell’epidemia. Sia nel Bresciano e nel Varesino sono 19 i nuovi positivi al Covid-19. Di seguito i dati delle altre province: Bergamo (+7), Como (+1), Cremona (+6), Lecco 2.766 (zero), Lodi (+2), Mantova 3.388 (zero), Monza e Brianza (+2), Pavia (+12) e Sondrio 1.488 (+7).(Rem)