Libia: l'Algeria prende atto della dichiarazione del Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria prende atto della dichiarazione del Cairo sulla crisi libica. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Algeri. Nel documento di legge che "l'Algeria ha preso atto della recente iniziativa politica che mira a un stop immediato dei combattimenti in Libia e degli sforzi per trovare una soluzione politica alla crisi libica. L'Algeria ricorda la propria posizione basata sull'equidistanza dai fratelli libici e sugli sforzi profusi per una regolamentazione politica della crisi conformemente alle regole delle Nazioni Unite e del Consiglio di sicurezza nonché nel quadro del rispetto della volontà del popolo libico fratello". Il comunicato prosegue affermando che Algeri "riafferma l'adesione al ruolo centrale dei paesi vicini nel far convergere le visioni dei fratelli libici adottando il dialogo come unico mezzo per raggiungere la pace in Libia e garantirne unità e integrità territoriali".Ieri, 6 giugno, il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il palazzo presidenziale del Cairo ha annunciato il raggiungimento di un accordo tra Haftar e Saleh in merito a una soluzione per la crisi libica. Tale accordo prevede l'entrata in vigore di un cessate il fuoco su tutto il territorio libico dalle sei dell'8 giugno e l'impegno all'estromissione delle forze straniere dal paese nordafricano nel rispetto delle risoluzioni Onu rilevanti e in direzione della ripresa di un dialogo politico intra-libico.Approvata da varie parti quali Emirati Arabi Uniti, Russia e Francia, la dichiarazione del Cairo e il relativo cessate il fuoco per domani, 8 giugno, sono stati respinti stamani dal Gna di Fayez al Serraj. (Ala)