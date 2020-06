Maltempo: Anas, in Lombardia chiuse statali "Del Verbano Orientale" e "Varesina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ondata di maltempo, che dalle prime ore di questa mattina sta interessando il Nord Ovest, ha reso necessaria la chiusura di alcune strade statali in Lombardia. A seguito delle forti piogge è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la statale 394 del "Verbano Orientale", in via precauzionale per pericolo esondazione del torrente Margorabbia, a Luino, in provincia di Varese. Lo comunica in una nota l'Anas. Provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni anche la statale 233 "Varesina", tra i km 54 e 65, a Varese, per la presenza di detriti dovuta alla caduta di materiale franoso sulla sede stradale. In entrambi i casi il traffico è deviato sulla viabilità locale. Sul posto sono presenti squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni di pulizia del piano viabile al fine di ripristinare la circolazione non appena le condizioni meteo lo consentiranno. (com)