Coronavirus: Asl Roma 3, molto probabile che caso indice San Raffaele sia tra operatori

- Al momento è probabile che il caso indice del focolaio presso l'Irccs San Raffaele Pisana "sia riferibile ad alcuni operatori della struttura anche perché, secondo l'ordinanza regionale del 18 aprile 2020, i pazienti ammessi nella struttura, oltre ad essere sottoposti ad un adeguato distanziamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, debbono per 14 giorni essere posti in isolamento precauzionale". Lo comunica in una nota il commissario straordinario della Asl Roma 3, Giuseppe Quintavalle. "Tuttavia la Asl Roma 3 - aggiunge -, attraverso il dipartimento di prevenzione e la direzione sanitaria e in collaborazione con il Seresmi, attende le conclusioni dell'indagine epidemiologica".(Com)