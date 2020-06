Coronavirus: meno di 5 mila le persone attualmente ricoverate, è la prima volta dal 9 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua il calo del numero di nuovi positivi al Covid-19 su base quotidiana ed anche dei ricoveri, mai sotto quota 5 mila dal 9 marzo, e delle terapie intensive occupate, ormai sotto le 300. Allo stesso tempo cala anche il numero di decessi. E' quanto emerge dal consueto bollettino della Protezione civile sulla diffusione del Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 197 nuovi casi, 73 in meno rispetto alla rilevazione precedente.Il totale delle persone positive al Covid-19 nel nostro paese da inizio emergenza arriva a 234.998 mentre prosegue deciso il calo delle persone attualmente positive che è di 35.262, con una decrescita di ben 615 assistiti rispetto a ieri. 53 invece le persone decedute nelle ultime 24 ore, ieri erano state 72, che portano il totale a 33.899. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 165.837 con un incremento di 759 persone rispetto a ieri.Tra gli attualmente positivi 287 sono in cura presso le terapie intensive, 6 pazienti in meno rispetto a ieri; mentre 4.864 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 138 pazienti. Quanto al numero di tamponi totali effettuati, arriva a 4.236.535, 49.478 nelle ultime 24 ore. Sono invece 2.627.188 le persone sottoposte a test. Nel dettaglio dei dati regionali, oggi si registrano 0 nuovi casi in sei regioni: Sardegna, Calabria; Basilicata, Molise, Friuli Venezia Giulia e Puglia. Meno di cinque positivi, invece, in nove regioni: Veneto (1); Toscana (1); Marche ( 3); Campania (4); provincia di Trento (1); Sicilia (1); Umbria (1); provincia di Bolzano (3); e Valle D'Aosta (2). Il 63 per cento dei nuovi casi è stato registrato in Lombardia, 125 in totale.(Rin)