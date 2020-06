Università: Zingaretti (Pd), buona notizia ampliamento platea esenzione tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha applaudito alla proposta lanciata dal ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, di estendere la platea degli aventi diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie. In un messaggio su Facebook, Zingaretti ha sottolineato: "Ottima notizia dal ministro dell’Università Manfredi. La platea di ragazze e ragazzi che non pagherà le tasse universitarie sarà allargata. Giusto! I giovani - ha aggiunto - non posso pagare il conto della crisi. L'Italia e l'Europa hanno bisogno della creatività e dell’intelligenza delle nuove generazioni. Investire sul sapere e la conoscenza è un pilastro della rinascita". (Rin)