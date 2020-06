Coronavirus: nel Lazio oggi 11 positivi, 4 in focolaio Irccs San Raffaele, 16 guariti e 2 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio si registra oggi un incremento di 11 casi positivi al Covid-19, di cui 4 riferibili al focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana di Roma. Sempre oggi, risultano decedute 2 persone. Intanto, continuano ad aumentare i guariti che salgono di 16 unità nelle ultime 24 ore, arrivando 4.362 totali. È quanto emerge dal report quotidiano delle Aziende sanitarie locali del Lazio, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, reso noto dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. La gestione del focolaio all'Irccs San Raffaele Pisana di Roma "è stata tempestiva e al momento è sotto controllo, ma non dobbiamo abbassare la guardia - commenta l'assessore D'Amato -. Voglio rivolgere un ringraziamento ai servizi della Asl Roma 3, le unità mobili Usca-r e le Forze dell'ordine che stanno consentendo di svolgere puntualmente tutte le operazioni per la messa in sicurezza della struttura". L'assessore ricorda anche che "proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le forze dell'ordine e da domani prenderà il via l'indagine di sieroprevalenza presso l'Istituto penitenziario di Regina Coeli a Roma". Infine, al Covid Center del Campus Biomedico di Roma è guarita ed è stata dimessa una donna di 97 anni.(Rer)