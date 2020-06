Roma: Anpi, solidarietà a giornalisti aggrediti ieri, Prefettura vieti raduni violenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione nazionale partigiani italiani, Anpi provinciale di Roma esprime "piena solidarietà ai giornalisti aggrediti ieri al Circo Massimo dagli squadristi in ostentato dispregio dell'articolo 21 della Costituzione". In una nota l'Anpi di Roma spiega: "Pochi giorni fa a Ostia la tentata aggressione alla sindaca di Roma da parte di un consigliere municipale di Casapound. Ieri al Circo Massimo violenze e minacce, cori 'duce duce', saluti romani. Come si fa a non vedere la flagranza del reato di apologia del fascismo e la messa in mora della XII disposizione finale della Costituzione? Questi gli ultimi fatti, che aggiungendosi ad una copiosa lista costituiscono gli estremi per l'immediato scioglimento di Forza Nuova e dell'intera galassia di organizzazioni neofasciste che avvelenano da anni la Capitale. Stupisce e preoccupa - conclude l'Anpi - che, nonostante ripetuti e allarmati inviti da parte nostra, la Prefettura di Roma non abbia vietato la kermesse sediziosa e violenta, per di più a pochi giorni dall'anniversario dell'assassinio di Giacomo Matteotti da parte di una squadraccia fascista".(Com)