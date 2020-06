Roma: incendio in appartamento ad Acilia, donna di 67 anni in codice rosso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incendio è divampato in una casa al quarto piano, tra il salone e l'angolo cottura. L'intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero in altre stanze. L'appartamento al momento è inagibile per il denso fumo nero che si è sviluppato all'interno. I Vigili del fuoco sono intervenuti con un'autoscala e un'autobotte. La donna, poi ricoverata in ospedale, è riuscita a uscire da sola dall'appartamento. (Rer)