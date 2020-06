Francia: Jacob (Les Republicains), nel nostro paese la polizia non commette violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia in Francia non commette atti di violenza. È quanto dichiarato dal leader del partito Les Republicains, Christian Jacob, nel suo intervento a “Europe 1”, specificando che tutti i riferimenti a presunte “violenze della polizia” in Francia sono “menzogne”. "Abbiamo assistito a violenze da parte dei manifestanti, ma non abbiamo mai assistito a violenze della polizia in Francia", ha affermato il leader repubblicano. "Vorrei dare il mio pieno sostegno alle nostre forze di sicurezza. In Francia, la polizia è una fonte di sicurezza", ha affermato Jacob. Jacob ha parlato anche dei manifestanti antirazzisti che in questi giorni stanno protestando in Francia in solidarietà al movimento Black lives matters, sorto negli Stati Uniti dopo la morte dell’afroamericano George Floyd durante un fermo di polizia. Jacob ha affermato che “non c’è razzismo nella polizia in Francia”, e che al massimo si può affermare che “in Francia, come in tutti i paesi” ci sono dei fenomeni di razzismo. “Dobbiamo combattere il razzismo e punirlo", ha concluso Jacob. (Frp)