Usa: sondaggio Ipsos, 52 per cento dei cittadini favorevoli a mobilitare l'esercito in proteste violente

- Il 52 per cento degli statunitensi è favorevole all'impiego dell'esercito per contenere manifestazioni violente. E' l'esito di un sondaggio condotto da Ipsos in collaborazione con "Abc News", nel quadro delle proteste in corso contro il razzismo e l'abuso di violenza da parte della polizia. Su una base di 706 intervistati di età pari o superiore ai 18 anni, il sondaggio precisa che il 47 per cento degli statunitensi disapprova questa eventualità. Lo scorso 2 giugno, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha raccomandato ai governatori di attivare la Guardia nazionale per controllare i disordini in corso, affermando che per coloro che non lo faranno dispiegherà l'esercito, nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare. "Se una città o uno stato rifiuta di intraprendere le azioni necessarie per difendere la vita e le proprietà dei suoi residenti, allora dispiegherò l'esercito degli Stati Uniti, che risolveranno rapidamente il problema al loro posto", ha detto Trump in una breve conferenza stampa al Rose Garden della Casa Bianca. Mentre a poche centinaia di metri si stavano verificando scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, Trump ha promesso di mobilitare "tutte le risorse federali disponibili, civili e militari, per fermare la rivolta e il saccheggio, per porre fine alla distruzione e all'incendio doloso. E per proteggere i diritti degli statunitensi rispettosi della legge, compresi i diritti del secondo emendamento". (segue) (Nys)