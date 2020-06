Francia: Baroin (Les Republicains), in autunno annuncio su candidatura a presidenziali 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Associazione dei sindaci di Francia, Francois Baroin, in autunno comunicherà se si candiderà alle presidenziali del 2022. È lo stesso Baroin ad affermarlo in un’intervista rilasciata al “Journal du Dimanche”. “Non è tempo di pensare alle elezioni presidenziali. Apprendere la lezione di questa crisi sanitaria: questa è la priorità per i cittadini francesi. Qualunque sia la mia decisione, chiarirò le mie intenzioni in autunno", ha detto Baroin, che dallo scorso anno è tornato alla politica attiva, accettando un incarico nel comitato strategico del partito Les Republicains. Interrogato sul primo turno delle elezioni comunali, in particolare in vista del ballottaggio previsto il 24 giugno, Baroin ha dichiarato che per il suo partito il voto è stato “un grave fallimento per il partito del presidente", che ha mostrato la sua "completa mancanza di comprensione" dei bisogni della popolazione. "Il primo round, invece, è stato un successo per Les Republicains, che rimane la prima forza politica a livello comunale", ha aggiunto il sindaco di Troyes, rieletto all’incarico proprio lo scorso 25 marzo. "Questa tendenza consoliderà la ricostruzione del nostro partito avviata da Christian Jacob (leader de Les Republicains), che ha saputo riunire i nostri alleati naturali", ha detto Baroin. (Frp)