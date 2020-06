Roma: Raggi, manovra da 1,3 miliardi per sociale e opere pubbliche, ok in giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una manovra da circa 1,3 miliardi di euro per garantire i servizi sociali a favore delle persone più fragili e finanziare le opere pubbliche per il rilancio della città, per fronteggiare la spese in più dovute all'emergenza coronavirus e compensare le minori entrate. È la variazione di bilancio approvata dalla giunta capitolina con l'obiettivo di sostenere i più deboli e favorire la ripartenza economica. Lo scrive in un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma che spiega: "Possiamo supportare la ripresa perché in questi anni abbiamo rimesso i conti in ordine e abbiamo risparmi di amministrazione a cui poter attingere. Durante l'emergenza abbiamo sospeso il pagamento delle tasse locali per alleggerire cittadini, commercianti e piccole imprese: per compensare queste mancate entrate autorizziamo un anticipo da parte dell'istituto tesoriere di 900 milioni di euro, che garantisce l'erogazione dei servizi". (segue) (Rer)