Roma: Raggi, manovra da 1,3 miliardi per sociale e opere pubbliche, ok in giunta (2)

- "Con i nostri risparmi - spiega Raggi - stanziamo ulteriori risorse, oltre 70 milioni di euro, per aiuti economici alle famiglie, assistenza ai soggetti in condizioni di disagio sociale, interventi per bambini e ragazzi (4 milioni di euro), progetti sociali, contributi alle persone con disabilità, bonus asilo nido. Agli investimenti per le opere pubbliche già previsti fino al 2022 si aggiungono altri 297 milioni, destinati soprattutto alla mobilità: manutenzione metro, acquisto di treni, piste ciclabili, mobilità sostenibile. Una parte importante va anche alla manutenzione e riqualificazione di strade, aree verdi e beni culturali. Non vogliamo lasciare nessuno indietro - conclude - e vogliamo che la città riparta. Ora è necessario che il governo sostenga gli sforzi che noi, come altri Comuni d'Italia, stiamo facendo per aiutare i cittadini". (Rer)