Usa: Cento (Leu), manifestazione per George Floyd a Roma riscatta vergogna di ieri

- A piazza del Popolo oggi la città di Roma è stata riscattata dalla vergogna di ieri, con una bella manifestazione di giovani per ricordare George Floyd e lottare contro il razzismo in sintonia con le piazze di tutto il mondo. Così in una nota Paolo Cento, di Sinistra italiana-Leu, che ha partecipato alla manifestazione di oggi nella capitale. “Questo è il volto civile e solidale di una piazza che va ascoltata anche nel nostro paese: oggi c’erano nuove energie che sono il simbolo di quell’impegno solidale di cui tutti abbiamo bisogno per affrontare la drammatica crisi sociale post Covid-19”, ha detto. (Com)