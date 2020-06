Usa: Bellanova, piazza del Popolo ben diversa da violenza di ieri al Circo Massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tantissimi si sono radunati questa mattina a Roma, in solidarietà con i manifestanti che in questi giorni hanno affollato le piazze statunitensi, per ricordare George Floyd e dire no a razzismo e discriminazioni. Così in un tweet il ministro per le Politiche agricole, Teresa Bellanova. “Una manifestazione pacifica di tante ragazze e ragazzi che si sono radunati nel rispetto delle distanze di sicurezza e delle precauzioni sanitarie, ben lontana dalla violenza vista ieri al Circo Massimo: la differenza fra il confronto civile e democratico e la retorica dell'odio sta tutta qui”, ha scritto. (Rin)