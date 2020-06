Spagna: de los Cobos, la mia destituzione mette a rischio lo stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ex comandante della Guardia civil di Madrid, Diego Perez de los Cobos, con la sua destituzione sono stati messi a rischio “la separazione dei poteri” e lo “stato di diritto in Spagna”. È quanto riferisce il quotidiano "El Mundo", riportando il contenuto di una serie di messaggi e telefonate che il colonnello de los Cobos avrebbe condiviso con gli amici ed i colleghi più intimi, rammaricandosi per i metodi utilizzati dal ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska, definiti "molto cattivi, arbitrari, ingiusti e umilianti". L’ex ufficiale della Guardia civil ha confermato, in questi carteggi, di non voler rilasciare alcuna dichiarazione pubblica. Il colonnello ha confermato che la causa del suo allontanamento, avvenuto nella notte del 24 maggio scorso, sia dovuto al suo rifiuto di rivelare i dettagli dell'indagine condotta dalla Guardia civil, su disposizione del Tribunale di Madrid, in merito alla gestione dell’emergenza Covid-19 da parte delle autorità spagnole. In particolare, la questione riguarda l'autorizzazione a organizzare le manifestazioni dello scorso 8 marzo nella capitale in occasione della festa della donna. (segue) (Spm)