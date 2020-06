Spagna: de los Cobos, la mia destituzione mette a rischio lo stato di diritto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mirino dell'inchiesta sarebbero finiti, in particolare, il delegato del governo per la comunità di Madrid, José Manuel Franco, il quale avrebbe sottovalutato i rapporti presentati dalle autorità sanitarie sui potenziali rischi di contagio da Covid-19 durante gli eventi pubblici e il direttore del Centro di allerta ed emergenza sanitaria, Fernando Simon, per aver permesso la manifestazione dell'8 marzo ma non un congresso della Chiesa evangelica sempre a Madrid. De los Cobos ha rivelato di aver ricevuto nella giornata del 24 maggio tre telefonate. La prima dal suo diretto superiore, il generale José Antonio Berroca, la seconda dal generale Fernado Santafé, capo del Comando operativo (Mop), e la terza dal direttore generale della Guardia civil, Maria Gamez. In tutti e tre i casi è stato chiesto al colonnello di rivelare cosa sapesse dell'inchiesta in corso e a tali domande de los Cobos ha sempre risposto che non sapeva che questa relazione fosse stata presentata al giudice, Carmen Rodriguez Medel, non poteva conoscerne i contenuti e se anche ne fosse stato a conoscenza non li avrebbe rivelati. (segue) (Spm)