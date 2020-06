Spagna: de los Cobos, la mia destituzione mette a rischio lo stato di diritto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 giugno scorso, il quotidiano "El Confidencial" ha pubblicato un documento riservato inviato nella tarda serata del 24 maggio dal direttore generale del Corpo, María Gámez, al numero due del dicastero dell’Interno, Rafael Perez, nel quale proponeva la destituzione del comandante per "perdita di fiducia" in quanto non aveva informato né il ministero, né i vertici del Corpo "dell'avvio delle indagini e delle azioni della Guardia civil". Poco dopo l'invio della missiva, lo stesso direttore generale ha informato de los Cobos la sua rimozione dall'incarico. Nonostante la pubblicazione di questo documento, il ministro dell'Interno Grande-Marlaska in diverse occasioni ha ribadito in sede parlamentare che la sostituzione del colonnello rientra in un semplice e normale "avvicendamento" e di aver agito legittimamente, rifiutando, pertanto, di dimettersi come chiesto delle forze all'opposizione, il Partito popolare (Pp) e la formazione di estrema destra Vox. (Spm)