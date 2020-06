Usa: Trump dispone il ritiro da Washington dei riservisti della Guardia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ordinato il ritiro dei 3.900 riservisti della Guardia Nazionale che erano stati inviati nella capitale del paese per contenere le proteste. "Ho appena dato l'ordine alla Guardia Nazionale di iniziare il processo di ritiro da Washington, ora che tutto è sotto perfetto controllo. Rientreranno a casa, ma potranno tornare rapidamente se ne avremo bisogno", ha detto oggi Trump su Twitter. Venerdì, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, aveva ordinato ai rimanenti militari in servizio attivo di ritirarsi dalla zona di Washington e di tornare alle loro basi di origine, dopo diversi giorni di proteste pacifiche nella capitale. Un piccolo contingente in servizio attivo della "Vecchia Guardia" con base ad Arlington, in Virginia - unità cerimoniale ufficiale dell'esercito e scorta al presidente degli Stati Uniti - era rimasto in attesa, nel caso in cui forze dell'ordine di Washington avessero nuovamente bisogno di aiuto. La decisione è stata presa dopo sei giorni di relativa calma nelle proteste, senza più arresti. (segue) (Nys)