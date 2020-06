Turismo: De Carlo (Fd’I), con visita in Slovenia Di Maio dimentica interessi dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la visita in Slovenia e i successivi annunci di accordo, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è riuscito nell'impresa di sottomettere l'intera nazione a uno stato che ha più volte dimostrato la sua anti-italianità. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Luca De Carlo. "La Slovenia prima punta i fucili contro gli italiani per impedire che attraversino i confini mentre fanno sport, lasciando però passare migliaia di migranti diretti verso l'Italia; poi, in occasione dalla Giornata del ricordo, ha addirittura attaccato il nostro presidente della Repubblica che aveva onorato la memoria dei morti delle Foibe”, ha scritto De Carlo, aggiungendo che “Di Maio, invece di condannare tutto ciò, è andato a Lubiana per fare donazioni e ottenere la riapertura delle frontiere, producendo perdite economiche e turistiche per l'Italia”. La nostra economia e il nostro turismo, ha concluso il deputato, hanno bisogno di “sostegno e di iniziative forti, e non di rappresentanti che girano per l'Europa a chinare il capo e a difendere gli interessi degli altri, dimenticando quelli di un'intera nazione”. (Com)