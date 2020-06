Spagna: Sanchez annuncia i decreti sulle misure sanitarie e il fondo per le Comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo approverà martedì prossimo, 9 giugno, un decreto con le regole sanitarie da rispettare quando terminerà lo stato d’emergenza. Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi al termine della 13ma riunione in videoconferenza con i governatori delle Comunità. “Il Covid-19 continua a essere fra noi. La minaccia di una seconda ondata è un rischio che dobbiamo evitare a tutti i costi. Martedì approveremo nel corso di un Consiglio dei ministri un decreto con le regole che dovremo seguire una volta terminato lo stato di emergenza per evitare nuovi focolai e tenere a bada il virus”, ha detto Sanchez, secondo cui “la responsabilità individuale è la chiave. Ciascuno di noi, infatti, può essere una barriera contro il virus o un agente di propagazione”. In questo contesto, il primo ministro iberico ha chiesto “ai giovani di restare prudenti perché ciò protegge anche le persone anziane. L'attenzione deve far parte della nostra vita quotidiana”. Inoltre, Sanchez ha annunciato che il 26 giugno, 255 mila cittadini spagnolo riceveranno il cosiddetto reddito minimo di base. “Più della metà dei beneficiari d'ufficio di questa misura sono minorenni. Questo governo ha un impegno prioritario volto a sradicare la povertà infantile”, ha detto il primo ministro. Infine, Sanchez ha parlato del Fondo per il Covid-19 destinato alle Comunità autonome che “sarà approvato dal governo il 16 giugno”. Si tratta di uno strumento da “16 miliardi di euro, il più grande trasferimento di risorse destinate alle comunità autonome mai realizzato”, che potranno essere utilizzate “per la sanità pubblica e l'istruzione”. Queste risorse, ha detto Sanchez, “saranno distribuite attraverso dei trasferimenti diretti, senza condizioni” e saranno a fondo perduto. (Spm)