Milano: De Corato (Fd'I), in zona Garibaldi priorità è rilanciare presidi dei militari come fatto da giunta centrodestra

- "All'Arma dei Carabinieri va il nostro ringraziamento per l'arresto del 21enne ritenuto responsabile dell'accoltellamento di venerdì notte durante la rissa in Corso Garibaldi. È inutile, però, pensare che con le attuali forze dell'ordine si possa risolvere il problema cronico che affligge le zone della movida, teatro di spaccio a cielo aperto e di gravi episodi di violenza nelle ore notturne". Lo dichiara l'ex vicesindaco di Milano ed assessore regionale alla Sicurezza, Polizia locale ed Immigrazione, Riccardo De Corato, commentando la violenta rissa avvenuta venerdì notte in Corso Garibaldi. "In particolare - ha aggiunto l'esponente di Fratelli d'Italia - l'area che parte da piazza Gae Aulenti e comprende Corso Como, Porta Volta e Corso Garibaldi è diventata una zona franca dove davanti ai locali avviene di tutto e al di fuori di ogni controllo, come purtroppo sanno bene i residenti e i commercianti che subiscono una situazione di insicurezza invivibile. La soluzione è una sola: ripristinare i presidi dei militari in tutte le zone della movida come avevamo già fatto negli anni scorsi con ottimi risultati come giunta di centrodestra alla guida di Milano".(com)