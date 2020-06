Spagna, ex comandante della Guardia civil: "La mia destituzione mette a rischio lo stato di diritto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ex comandante della Guardia civil di Madrid, Diego Perez de los Cobos, con la sua destituzione sono stati messi a rischio “la separazione dei poteri” e lo “stato di diritto in Spagna”. È quanto riferisce il quotidiano "El Mundo", riportando il contenuto di una serie di messaggi e telefonate che il colonnello de los Cobos avrebbe condiviso con gli amici ed i colleghi più intimi, rammaricandosi per i metodi utilizzati dal ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska, definiti "molto cattivi, arbitrari, ingiusti e umilianti". L’ex ufficiale della Guardia civil ha confermato, in questi carteggi, di non voler rilasciare alcuna dichiarazione pubblica. Il colonnello ha confermato che la causa del suo allontanamento, avvenuto nella notte del 24 maggio scorso, sia dovuto al suo rifiuto di rivelare i dettagli dell'indagine condotta dalla Guardia civil, su disposizione del Tribunale di Madrid, in merito alla gestione dell’emergenza Covid-19 da parte delle autorità spagnole. In particolare, la questione riguarda l'autorizzazione a organizzare le manifestazioni dello scorso 8 marzo nella capitale in occasione della festa della donna.Nel mirino dell'inchiesta sarebbero finiti, in particolare, il delegato del governo per la comunità di Madrid, José Manuel Franco, il quale avrebbe sottovalutato i rapporti presentati dalle autorità sanitarie sui potenziali rischi di contagio da Covid-19 durante gli eventi pubblici e il direttore del Centro di allerta ed emergenza sanitaria, Fernando Simon, per aver permesso la manifestazione dell'8 marzo ma non un congresso della Chiesa evangelica sempre a Madrid. De los Cobos ha rivelato di aver ricevuto nella giornata del 24 maggio tre telefonate. La prima dal suo diretto superiore, il generale José Antonio Berroca, la seconda dal generale Fernado Santafé, capo del Comando operativo (Mop), e la terza dal direttore generale della Guardia civil, Maria Gamez. In tutti e tre i casi è stato chiesto al colonnello di rivelare cosa sapesse dell'inchiesta in corso e a tali domande de los Cobos ha sempre risposto che non sapeva che questa relazione fosse stata presentata al giudice, Carmen Rodriguez Medel, non poteva conoscerne i contenuti e se anche ne fosse stato a conoscenza non li avrebbe rivelati.Il 2 giugno scorso, il quotidiano "El Confidencial" ha pubblicato un documento riservato inviato nella tarda serata del 24 maggio dal direttore generale del Corpo, María Gámez, al numero due del dicastero dell’Interno, Rafael Perez, nel quale proponeva la destituzione del comandante per "perdita di fiducia" in quanto non aveva informato né il ministero, né i vertici del Corpo "dell'avvio delle indagini e delle azioni della Guardia civil". Poco dopo l'invio della missiva, lo stesso direttore generale ha informato de los Cobos la sua rimozione dall'incarico. Nonostante la pubblicazione di questo documento, il ministro dell'Interno Grande-Marlaska in diverse occasioni ha ribadito in sede parlamentare che la sostituzione del colonnello rientra in un semplice e normale "avvicendamento" e di aver agito legittimamente, rifiutando, pertanto, di dimettersi come chiesto delle forze all'opposizione, il Partito popolare (Pp) e la formazione di estrema destra Vox. (Spm)