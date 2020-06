Coronavirus: Comincini (Iv), Fontana chiarisca ennesima zona d’ombra in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla gestione dell’emergenza Covid-19 in Lombardia è giunto il momento di fare chiarezza, anche e soprattutto per i cittadini che meritano risposte e rispetto. Lo scrive sui social il senatore di Italia viva Eugenio Comincini. “La storia sembra essere la seguente: in piena emergenza Covid-19 la Regione Lombardia commissiona senza gara pubblica l'acquisto di una fornitura di camici per medici e infermieri per un valore di 513 mila euro alla società Dama, che ha tra i soci la moglie e il cognato del presidente Fontana”, ha scritto, sottolineando che “proprio il cognato del presidente, interpellato da Report, afferma di non sapere nulla, che è accaduto tutto a sua insaputa e che restituirà i soldi”. Insomma, ha aggiunto, un film già visto. "lo dico con estrema sincerità: non avrei mai voluto fare polemiche con la giunta Fontana sulla gestione dell'emergenza Covid-19 in Lombardia, ma ad oggi registriamo l'ennesima zona d'ombra: adesso è giunto il momento di fare chiarezza”, ha concluso Comincini. (Rin)