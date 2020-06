Fase 3: Gelmini, servono riforma fiscale e piano per infrastrutture e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia ha avanzato proposte concrete ai decreti Liquidità e Rilancio: abbiamo la convinzione che serva rinviare tutte le scadenze fiscali alla fine dell'anno perché dopo tre mesi di chiusure gli italiani non sono nelle condizioni di pagare le tasse. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un video pubblicato su Instagram. "Pensiamo che serva una vera riforma fiscale, e sicuramente sono necessari il rilancio delle infrastrutture e un piano di investimenti pubblici e privati: se però Conte continua a declinare al futuro i verbi la sensazione che abbiamo è che il paese non vada da nessuna parte”, ha detto, aggiungendo che Forza Italia “vigilerà in parlamento per capire se questa volta le nostre proposte verranno approvate e non riceveranno, invece, un mero ascolto di cortesia”. (Rin)