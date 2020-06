Fase 2: Silb Confcommercio, discoteche pronte a riaprire per contrastare mala movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Flamini, presidente del Silb Roma, l'associazione delle imprese di Confcommercio che operano nell’intrattenimento notturno e che a Roma rappresenta 100 locali con almeno 5.000 lavoratori direttamente impiegati, un fatturato di 100 milioni di euro ed un indotto enorme, spiega che "anche in questi giorni abbiamo continuato ad assistere ad eventi di movida selvaggia, dalle spiagge alle piazze, dai ristoranti ai bar, i giovani si sono incontrati per aperitivi cene e anche per ballare, e le discoteche stanno a guardare". In una nota Flamini sottolinea: "Numerosi video pubblicati sui social testimoniano che la situazione è completamente fuori controllo, tali aggregazioni in alcune parti di Italia hanno anche provocato risse e perfino accoltellamenti. Gli unici locali organizzati per un divertimento sicuro, gestiti con esperienza, professionalità e grande senso di responsabilità per salvaguardare la sicurezza di lavoratori e clienti, purtroppo sono ancora chiusi. Ci era stata indicata la data del 15 giugno per la riapertura e cercare di salvare almeno la stagione estiva, ma tutto tace. Abbiamo inviato all’assessore allo Sviluppo economico, commercio e artigianato della Regione Lazio Paolo Orneli un protocollo che consente una ripartenza in sicurezza dei nostri locali, sia per i clienti che per i lavoratori, ma siamo rimasti gli unici a non essere stati ancora invitati alla festa delle riaperture, mentre tutti invece festeggiano in modo confuso e incontrollato, in barba a qualsiasi regola e talvolta anche con conseguenze pericolose per l’ordine pubblico". (segue) (Com)