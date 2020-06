Fase 2: Silb Confcommercio, discoteche pronte a riaprire per contrastare mala movida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sembra proprio – continua il presidente della Silb Roma, Antonio Flamini – che le istituzioni si siano dimenticate di noi, che invece potremmo rappresentare l’antidoto alla mala movida, con i nostri locali sicuri e controllati, predisposti per evitare la diffusione del contagio da Covid-19, al contrario di quanto succede ovunque. Abbiamo anche assistito a numerose manifestazioni politiche dove il distanziamento personale era una pura chimera, a dimostrazione che è troppo facile essere forti con i deboli e deboli con i forti. Non ci vogliamo rassegnare e per questo mercoledì 10 giugno, dalle 9 alle 13, parteciperò al flash mob organizzato dal Silb nazionale, davanti a Montecitorio, insieme ai rappresentanti territoriali della nostra associazione, per sollecitare l’attenzione della politica su questo settore, colpevolmente trascurato, ma fondamentale per l’economia del turismo e del tempo libero, per la socialità, espressione della cultura giovanile e non solo. Spero che questo grido di dolore - conclude Flamini - arrivi forte e chiaro a chi può decidere del nostro futuro e della sopravvivenza di questo settore, altrimenti destinato a fallire e mandare sul lastrico migliaia di famiglie ”. (Com)