Latina: produce e spaccia droga, arrestato 45enne a Sabaudia

- Un 45 enne di Sabaudia, in provincia di Latina, è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo, fermato da Carabinieri per un controllo a bordo della sua moto, è stato trovato in possesso di un involucro nascosto sotto la sella e che conteneva 8.500 euro in contanti. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare e lì i militari hanno trovato altri 2.000 euro in contanti e tre buste che contenevano 430 grammi di cocaina. Il tutto è stato sequestrato mentre il 45enne, a seguito dell’arresto, è stato portato alla casa circondariale di latina. (Rer)