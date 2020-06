Usa: De Blasio revoca coprifuoco su New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha annunciato la revoca del coprifuoco, imposto una settimana fa nel quadro delle forti proteste in corso per il caso George Floyd. "Stiamo revocando il coprifuoco, con effetto immediato. Ieri sera abbiamo visto il meglio della nostra città. Domani faremo il primo grande passo per ricominciare", ha scritto su Twitter De Blasio, facendo riferimento al tenore pacifico delle manifestazioni tenute ieri nella sua città. "Stai al sicuro. Continua a fare attenzione all'altro", ha aggiunto il sindaco. Lo scorso 1mo giugno, De Blasio aveva disposto un coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino per limitare i saccheggi in corso nella città durante le proteste, una decisione condivisa anche dal governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. Nel corso di una conferenza stampa, Cuomo ha detto di condividere le ragioni della protesta per la morte di George Floyd, ma precisato che "purtroppo" diverse persone sono impegnate in attività violente. Secondo il governatore, alcune azioni della polizia potrebbero aver “esacerbato gli animi” a New York: il riferimento è in particolare ai video pubblicati sui social che mostrano gli agenti usare metodi particolarmente forti su altre persone. (Nys)