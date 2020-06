Libia: Romani (Cambiamo!), Conte e Di Maio mettono a rischio la sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che sta avvenendo "a poche miglia marittime" dalle coste dell'Italia va "ben oltre la crisi libica" ed è un vero e proprio "conflitto regionale con la partecipazione, più o meno diretta, delle due grandi potenze, Stati Uniti e Russia". Ne è convinto il senatore di Cambiamo! Paolo Romani, per il quale la situazione attuale è "simile a quanto accaduto in Siria, con la differenza che oggi a contrapporsi non sono da una parte l’asse sciita e dall’altro quello sunnita, ma forze tutte interne al mondo islamico sunnita per il controllo del nord Africa". In una nota, Romani contesta la posizione assunta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio, attualmente "fermi su posizioni diplomatiche" e perseveranti in "un più che velleitario tentativo di ricondurre il conflitto ad una mediazione, sfuggendo ogni intervento militare. Ma la partita è tutta sul campo e si gioca esclusivamente sul piano militare", prosegue Romani, per il quale "rifiutare il coinvolgimento implica la perdita di ogni influenza in uno dei contesti più preoccupanti per la sicurezza nazionale, sia in termini di flussi migratori sia, soprattutto, di infiltrazioni terroristiche". Per il senatore, il governo italiano con un simile atteggiamento sta "buttando all’aria la grandissima capacità di conoscenza e il radicamento sul territorio dei nostri servizi", in un'area considerata "strategica per l’Italia e che rischierà la spartizione, come già avvenuto in Siria fra le potenze regionali, Russia compresa.” (Res)