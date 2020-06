© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tunisino, in stato di ebbrezza, nella notte è entrato al pronto soccorso dell’ospedale civile Santa Maria Goretti di Latina e ha seminato il panico. L’uomo, con una bottiglia di vetro in mano, ha iniziato a minacciare il personale sanitario e i degenti in attesa delle cure. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Aliquota Radiomobile che hanno bloccato l’uomo e lo hanno denunciato. (Rer)