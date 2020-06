Coronavirus: oggi nel Lazio 11 casi positivi di cui 10 a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio si registrano oggi 11 casi positivi al Covid-19, di cui 10 nella città di Roma. È quanto emerge dal report delle Asl, reso noto dalla Regione Lazio. Nel dettaglio di ogni singola Azienda sanitaria locale e ospedaliera: la Asl Roma 1 registra 2 nuovi casi positivi al Covid-19 e 13 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; la Asl Roma 2 registra un solo nuovo caso positivo, con 13 persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; la Asl Roma 3, invece, registra 7 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 4 riferibili al cluster dell'Irccs San Raffaele Pisana e al momento tutti i casi positivi sono stati trasferiti, mentre 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Ancora, nella Asl Roma 4 non si registrano nuovi casi positivi e 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Anche nella Asl Roma 5 non si registrano nuovi casi positivi. La Asl Roma 6 registra un solo nuovo caso positivo, con 58 persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Per quanto riguarda la situazione nelle province del Lazio: nella Asl di Frosinone non si registrano nuovi casi positivi né decessi, e 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; non si registrano nuovi casi positivi né decessi nella Asl Latina, dove 70 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lo stesso nella Asl di Rieti, non si registrano nuovi casi positivi né decessi, con 2 persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Infine, anche nella Asl di Viterbo non si registrano nuovi casi positivi né decessi e 18 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. (Rer)