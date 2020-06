Lazio: Sonia Ricci nuovo presidente Anbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sonia Ricci, commissario dei Consorzi di bonifica della provincia di Latina, è stata eletta presidente di Anbi Lazio (Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue). È quanto si legge sul sito di Anbi Lazio. "Dopo le dimissioni di Luciana Selmi, commissario dei Consorzi delle province di Rieti e Viterbo si sono tenuti, in videoconferenza, i lavori assembleari della struttura che rappresenta tutti i Consorzi di bonifica laziali. Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2019, come previsto all’ordine del giorno - si legge ancora - si è proceduto alla nomina del neo presidente. A proporre Ricci è stato il presidente del Consorzio di bonifica litorale nord di Roma, Niccolò Sacchetti. Quest’ultimo ha indicato come vicepresidente Stefania Ruffo, commissaria ai Consorzi della provincia di Frosinone. L’assemblea, con voto unanime, ha condiviso l’indicazione e ringraziato Selmi per l’attività svolta, esprimendo riconoscenza per la professionalità messa a disposizione durante il suo mandato. Nel suo primo intervento, Ricci ha ringraziato la presidente uscente per il lavoro svolto e l’assemblea di Anbi Lazio per la fiducia riposta nella sua persona in un momento molto particolare della vita dei Consorzi di bonifica anche in relazione all’emergenza covid-19". (segue) (Rer)