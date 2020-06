Congo-Kinshasa: attacco armato, Unicef condanna uccisione di cinque bambine nell'Ituri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef ha condannato l'uccisione di cinque bambine nella provincia di Ituri, nell'est della Repubblica democratica del Congo, nel quadro dell'attentato che lo scorso 3 giugno ha provocato la morte di 16 persone. "Condanniamo con la massima fermezza questo attacco a bambini innocenti", ha dichiarato il rappresentante Unicef in Rdc, Edouard Beigbeder, chiedendo a nome dell'agenzia umanitaria "a tutte le parti di rispettare i diritti delle donne e dei bambini". Secondo rapporti verificati dall'Onu, l'attacco ha avuto luogo a Moussa, un villaggio nella zona di Djugu, a nord del capoluogo dell'Ituri Bunia. Le 16 persone sono state uccise a colpi d'arma da fuoco e con armi bianche. In seguito all'attacco, decine di persone sono fuggite da Moussa e si sono rifugiate nei villaggi vicini. Oltre 300 persone sono morte a causa delle violenze in corso nella provincia di Ituri dall'inizio dell'anno. (Com)