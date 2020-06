Ue: Franceschini, grande risultato italiano alla "Call Europa Creativa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande risultato per i progetti a leadership italiana nell'ambito della "Call EACEA 32/2019 Support to european cooperation projects 2020", che hanno raccolto un finanziamento complessivo di 5.478.800 milioni di euro a sostegno delle varie iniziative di cooperazione transnazionale. Il Desk Italia Europa Creativa – Ufficio cultura ha infatti reso noti i risultati dei progetti vincitori di questa importante call europea. I finanziamenti sono divisi in due categorie a seconda del numero di partner e paesi coinvolti. Per la piccola scala (partenariato tra almeno 3 paesi), sono stati selezionati complessivamente 93 progetti con un cofinanziamento di 17.359.091 di euro. Per la larga scala (partenariato tra 6 paesi), 20 progetti, con un cofinanziamento di 29.768.803 di euro. Anche quest'anno il numero dei progetti a leadership italiana ammessi al cofinanziamento europeo, come detto, è altissimo: 15 per la piccola scala; 3 per la larga scala. L'Italia, inoltre, si attesta al secondo posto, dopo la Francia, su 34 paesi partecipanti, per la piccola scala, e al terzo posto, dopo Francia e Germania, per la larga scala, su 18 paesi partecipanti. (segue) (Com)