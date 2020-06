Ue: Franceschini, grande risultato italiano alla "Call Europa Creativa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione complessiva degli operatori culturali e creativi italiani al bando di "Europa Creativa" diventa ancora più alta se, alle imprese/enti/associazioni leader, si aggiungono anche quelli presenti in qualità di partner nell'ambito dei progetti vincitori. Sono, infatti, ben 67 le associazioni/enti culturali e creativi pubblici e privati italiani, coinvolti nelle attività dei 113 progetti ammessi al finanziamento, così distribuiti: 47 per la piccola scala; 20 per la larga scala. In tal modo, l'Italia si attesta al primo posto per l'ammontare del cofinanziamento europeo per i progetti di piccola scala, pari a 2.216.311 di euro, e al secondo posto, dopo la Francia, per quelli di larga scala, per un importo di 3.262.489 di euro. "Questi risultati - ha commentato il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini - premiano l'impegno di tutti gli attori coinvolti soprattutto in un momento così difficile per i settori culturale e creativo. E confermano che la creatività italiana non è soltanto nei grandi maestri del passato ma è presente e in fermento nelle migliaia di giovani imprese culturali e creative che con fantasia e intelligenza offrono nuove opportunità di sviluppo per il paese". (Com)