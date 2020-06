Messico: attacco a centro di recupero per tossicodipendenti, dieci morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci uomini sono stati uccisi in un attacco armato sferrato contro un centro di riabilitazione per tossicodipendenti nella città di Irapuato, nello stato messicano centrale di Guanajuato. Lo ha riferito in un comunicato il governo locale, precisando che secondo le prime ricostruzioni tre aggressori avrebbero aperto il fuoco contro il centro nella giornata di sabato. Gli inquirenti sono inoltre occupati a cercare i responsabili di un altro attacco avvenuto lo stesso giorno nella vicina città di Celaya, nel quale sono stati uccisi tre uomini. La regione di Guanajuato è diventata uno dei principali teatri delle violenze di bande che il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha promesso di reprimere. Già in passato i centri di riabilitazione da droghe sono stati presi di mira da bande che gestiscono il narcotraffico. Nel settembre 2017, almeno 14 persone sono state uccise e diverse altre sono rimaste ferite in un attacco sferrato contro un centro di riabilitazione dalla droga situato nella città settentrionale di Chihuahua. (Mec)