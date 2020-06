Ue-Cina: ministro tedesco Maas, speriamo che summit possa svolgersi entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Heiko Maas, spera che il summit fra Ue e Cina possa svolgersi entro la fine dell’anno. Maas, intervistato dall’edizione domenicale del quotidiano tedesco “Bild”, ha dichiarato che “la sta diventando una superpotenza” oltre a essere “il principale partner commerciale della Germania". Secondo il capo della diplomazia tedesca, tuttavia, il dialogo con Pechino non dovrebbe ridursi alle mere questioni “economiche e commerciali”. Per questo motivo, ha spiegato Maas, è necessaria" una strategia europea comune per rappresentare i nostri valori liberali nei confronti della Cina". Nei giorni scorsi è stato annunciato che il vertice Ue-Cina sarà rinviato a data da destinarsi a causa della pandemia di Covid-19. Il summit si sarebbe dovuto svolgere a metà settembre a Lipsia, durante la presidenza semestrale tedesca del Consiglio Ue. Il vertice sarebbe stata la prima occasione in cui i capi di Stato e di governo dei 27 paesi membri dell’Ue avrebbero incontrato insieme il presidente cinese Xi Jinping. (Geb)