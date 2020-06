Roma: Pelonzi (Pd), basta a manifestazione antidemocratiche in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È passato un'anno esatto dall'iscrizione di Roma Capitale all'anagrafe antifascista di Stazzema avvenuta il 7 giugno del 2019 su iniziativa del gruppo del Partito Democratico in Campidoglio. In una nota il capogruppo capitolino del Pd, Giulio Pelonzi, spiega: "Proprio oggi come gruppo abbiamo presentato una mozione che chiede di non concedere spazi o suolo pubblico a coloro i quali non garantiscono di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione professando e/o praticando comportamenti fascisti, razzisti, omofobi, fransfobici e sessisti. Martedì - prosegue Pelonzi a nome di tutto il gruppo - porteremo la mozione in Consiglio, auspichiamo la condivisione di tutte la forze politiche come già accaduto a Torino sempre su iniziativa del Pd. Siamo convinti che questi valori appartengano a tutti coloro che si riconoscono nei principi repubblicani e costituzionali. Abbiamo ancora negli occhi le drammatiche immagini della manifestazione organizzata ieri dai 'ragazzi italiani' al Circo Massimo. Come Pd Roma avevamo chiesto al Prefetto di non autorizzare quel raduno. Cogliamo l'occasione - conclude - per ribadire la nostra solidarietà ai giornalisti aggrediti e la necessità di rinnovare iniziative per l'effettiva applicazione dell'articolo 21 della Costituzione. Roma Capitale d'Italia non può più essere umiliata difronte al mondo da simili avvenimenti, martedì vorremmo che l'Assemblea capitolina dica un corale basta". (Com)