Libia: colloqui telefonici tra ministero degli Esteri egiziano e rappresentanti stranieri

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha condotto nella giornata di ieri, 6 giugno, colloqui telefonici con rappresentanti di numerosi paesi e organizzazioni internazionali in merito alla dichiarazione del Cairo sulla Libia. Shoukry ha parlato con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, con l'attuale presidente della commissione dell'Unione africana Moussa Faki, e con gli omologhi di Algeria, Marocco, Tunisia, Niger, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania.Ieri, 6 giugno, il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il palazzo presidenziale del Cairo ha annunciato il raggiungimento di un accordo tra Haftar e Saleh in merito a una soluzione per la crisi libica. Tale accordo prevede l'entrata in vigore di un cessate il fuoco su tutto il territorio libico dalle sei dell'8 giugno e l'impegno all'estromissione delle forze straniere dal paese nordafricano nel rispetto delle risoluzioni Onu rilevanti e in direzione della ripresa di un dialogo politico intra-libico.Approvata da varie parti quali Emirati Arabi Uniti, Russia e Francia, la dichiarazione del Cairo e il relativo cessate il fuoco per domani, 8 giugno, sono stati respinti stamani dal Gna di Fayez al Serraj.(Cae)