Fase 2: Arcuri, disponibilità mascherine largamente sufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disponibilità di mascherine in Italia è sufficiente ed il nostro paese dipende sempre meno da fornitori esteri. Lo ha chiarito il commissario all'emergenza, Domenico Arcuri, intervenendo a "In mezz'ora in più" su Rai3. "A ieri - ha spiegato - abbiamo distribuito in 80 giorni 390 milioni di mascherine e disponiamo di una disponibilità largamente sufficiente". Inoltre, ha poi argomentato, "smettiamo sempre di più di dipendere dall'importazione dalla Cina: oggi oltre il 50 per cento dei nostri ordini è fatto con aziende italiane. Nessun paese del mondo era preparato a gestire questa emergenza e ciascuno ha agito come ha potuto". (Rin)