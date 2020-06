Libia: Farnesina, l’Italia accoglie con attenzione l’accordo annunciato da Al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina rende noto che l'Italia ha accolto con attenzione la dichiarazione del Cairo annunciata ieri dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi dopo il raggiungimento di un accordo sulla crisi libica tra Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), e Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti libica. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri italiano. Il comunicato in questione recita: "L’Italia ha accolto con attenzione l’accordo annunciato ieri dal Presidente Sisi. L’Italia ha sempre sostenuto ogni iniziativa che, se accettata dalle parti e collocata nel quadro del processo di Berlino, possa favorire una soluzione politica della crisi libica. A questo fine, auspica che tutte le parti si impegnino in buona fede e con spirito costruttivo nella ripresa dei negoziati 5+5 per la definizione, sotto la guida delle Nazioni Unite, di un cessate il fuoco duraturo."Ieri, 6 giugno, il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il palazzo presidenziale del Cairo ha annunciato il raggiungimento di un accordo tra Haftar e Saleh in merito a una soluzione per la crisi libica. Tale accordo prevede l'entrata in vigore di un cessate il fuoco su tutto il territorio libico dalle sei dell'8 giugno e l'impegno all'estromissione delle forze straniere dal paese nordafricano nel rispetto delle risoluzioni Onu rilevanti e in direzione della ripresa di un dialogo politico intra-libico.Approvata da varie parti quali Emirati Arabi Uniti, Russia e Francia, la dichiarazione del Cairo e il relativo cessate il fuoco per domani, 8 giugno, sono stati respinti stamani dal Gna di Fayez al Serraj. (Res)