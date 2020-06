Energia: "Financial Times", investitori vogliono sapere i piani di Shell dopo taglio dividendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investitori stanno pressano la dirigenza di Shell per fare chiarezza sui suoi piani di spesa dopo che la multinazionale attiva nel settore dell’energia ha annunciato un taglio dei due terzi dei suoi dividendi trimestrali. È quanto riferisce il quotidiano britannico “Financial Times”, secondo cui alcuni dei più importanti investitori di Shell – gestori patrimoniali e fondi pensione – chiedono ai vertici della compagnia di divulgare la sua strategia in merito allo stanziamento dei capitali, ai nuovi progetti e ai pagamenti destinati agli azionisti. Ad aprile Shell ha ridotto il suo dividendo trimestrale a 16 centesimi per azione rispetto alla quota precedentemente fissata a 47 centesimi: è stato il primo taglio effettuato dalla multinazionale con sede all’Aia, nei Paesi Bassi, dalla Seconda guerra mondiale. La società ha riferito che tale revisione rientra nel piano di ristrutturazione aziendale in vista di un "cambiamento fondamentale" che nei prossimi 30 anni vedrà Shell diventare un’azienda a zero emissioni entro il 2050. Il mese scorso, l’Ad di Shell Ben van Beurden ha affermato che "non è saggio, prudente o addirittura responsabile pagare un dividendo se si è certi che per farlo dei prendere dei fondi in prestito, impoverire la liquidità e, allo stesso tempo, anche ridurre la resilienza delle finanze dell'azienda in un contesto internazionale che sarà totalmente imprevedibile per diverso tempo”. (Rel)