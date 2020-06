Libia: Noc conferma ripresa della produzione petrolifera nel giacimento di Sharara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation, compagnia petrolifera statale libica con sede a Tripoli, ha confermato la ripresa della produzione di greggio nel giacimento di Sharara, nella Libia sud-occidentale. Lo ha reso la Noc con un comunicato in cui afferma che la ripresa dell'operatività è arrivata dopo "lunghe negoziazioni da parte della Noc per aprire la valvola di Hamada". Nel messaggio si legge poi che "l'economia libica ha sofferto a sufficienza da blocchi illegali e abbiamo ancora molto da fare. Speriamo che la ripresa della produzione presso il giacimento di Sharara sia un primo passo per ridare slancio al settore libico degli idrocarburi e prevenire il collasso dell'economia nazionale in questi tempi difficili". Il comunicato conclude dicendo che "la prima fase estrattiva si assesterà sui 30 mila barili al giorno, con la piena capacità produttiva attesa entro 90 giorni a causa dei danni causati da una sospensione prolungata dell'operatività". (segue) (Lit)