- "Questa emergenza finirà solo quando verrà scoperto un vaccino e prodotto in dosi sufficienti. Questa emergenza non va dimenticata in ogni caso". Lo ha affermato il commissario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, intervenendo a in "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)